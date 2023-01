Rosja nakazuje utworzenie 24 kolonii karnych na okupowanych terenach Ukrainy

Dołączą one do - zdaniem ukraińskiego serwisu internetowego Ukraińska Prawda - 626 tego typu placówek działających obecnie w Rosji (stan na listopad 2022 roku). To właśnie do nich jak przekonuje Meduza, powołując się na badania opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego oraz Władimira Oseczkina, redaktora naczelnego serwisu Gulagu.net i szefa walczącej o prawa człowieka organizacji Gułagu-NIET!, byli wcześniej transportowani ukraińscy więźniowie.



Oseczkin twierdzi, że byli tam traktowani w sposób wyjątkowo okrutny i regularnie używano wobec nich paralizatorów. Podobne akty bestialstwa opisuje też raport Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, które jest wiodącym organem ONZ ds. praw człowieka - przed przeniesieniem do prowizorycznych kolonii karnych ukraińscy żołnierze są pozbawiani dobytku, a na miejscu przesłuchiwani i torturowani.



Więźniowie, którym udało się przeżyć pobyt w takich koloniach, m.in. w pobliżu Doniecka, opowiadali śledczym ONZ o rażeniu genitaliów prądem i innych formach przemocy seksualnej oraz upokarzających torturach.