Flota dronów leci do Ukrainy. Wesprą Leopardy i Abramsy

Turecki koncern wyśle nowe drony do Ukrainy

Bayraktar TB2 to dron klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance). Wykonany jest z kompozytów węglowych oraz aluminium. Maszyna 6,5 metra długości i 12 metrów rozpiętości skrzydeł. Dron może latać z maksymalną prędkością 130 km/h, wznieść się na 8200 metrów i pozostać w powietrzu przez 27 godzin.

Na ich pokładzie znajdują się dwa rodzaje broni, tj. szybujące pociski przeciwpancerne MAM-L o zasięgu do 8 kilometrów oraz MAM-C z głowicami uniwersalnymi, które są w stanie przebić do 200 mm stali RHA i razić odłamkami cele do 20 metrów od miejsca uderzenia.