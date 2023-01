Czy jest jeszcze ktoś, kto nie słyszał o spektakularnych akcjach Bayraktarów TB2 w Ukrainie? No właśnie, bo choć drony te wielokrotnie udowadniały już swoją skuteczność, m.in. w Syrii, Iraku, Libii czy wojnie o Górski Karabach, to właśnie pierwsze miesiące inwazji Rosji zapewniły im legendarny status. Jak informował latem ubiegłego roku Selcuk Bayraktar, współwłaściciel firmy Baykar w rozmowie z Reutersem, dla niego nie jest to żadne zaskoczenie, bo Bayraktar TB2 robi dokładnie to, do czego został zaprojektowany, czyli neutralizuje jedne z najbardziej zaawansowanych systemów obrony powietrznej, systemy artyleryjskie i opancerzone pojazdy.

Nadlatuje następca legendy. Bayraktar TB3 na linii montażowej

Jednocześnie dodał jednak, że za sprawą tak skutecznych "testów", cały świat usłyszał o Bayraktarach i stał się potencjalnym klientem firmy, która szykuje się już do lotów testowych nowej generacji tego modelu, czyli Bayraktar TB3 oraz bezzałogowych statków powietrznych Kizilelma. I chociaż Baykar ewidentnie ma małe opóźnienie, bo te ostatnie miały się odbyć dla TB3 najpóźniej na początku tego roku, to najwyraźniej jest już na ostatniej prostej, co sugerują zdjęcia z zakładu produkcyjnego.