Ukraina tworzy oddział uderzeniowy 1000 dronów-snajperów. Zbiórka ruszyła

Ukraiński wywiad opublikował specjalny komunikat, w którym podzielił się planami stworzenia własnej floty dronów kamikadze typu FPV (ang. first person view). To bezzałogowe statki powietrzne wyposażone w kamery, umożliwiające widok z perspektywy pierwszej osoby, zdolne do przesyłania obrazu w czasie rzeczywistym oraz jego rejestrowania, a także atakowania wroga poprzez eksplozję własnej głowicy bojowej.

Jednostka specjalna wywiadu obronnego Ministerstwa Obrony Kryła rozpoczyna zbieranie środków na zakup 1000 dronów FPV dla nowej grupy uderzeniowej, która wkrótce będzie bronić Ukrainy na całej linii frontu informuje wywiad.

Ukraina tworzy oddział 1000 dronów-snajperów

Jak wyjaśnia komunikat, ten typ dronów stał się prawdziwie rewolucyjnym środkiem walki, bo daje nie tylko możliwość zbierania bezcennych danych wywiadowczych, ale i stał się dosłownie bronią snajperską z zasięgiem do 10 km. Możemy w nim też przeczytać, że zainstalowane kamery i nowoczesne środki łączności pozwalają operatorowi na sterowanie dronem z zachowaniem bezpiecznej odległości, co pomaga skutecznie eliminować wrogi sprzęt i wojska, jednocześnie chroniąc życie ukraińskich żołnierzy.