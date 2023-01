Reklama

Jak wyjaśniają zaangażowani w akcję ukraińscy żołnierze z jednostki K-2, została ona przeprowadzona 28 grudnia ubiegłego roku w pobliżu wsi Wierchniokamiańskie, potwierdzając też w wiadomości wysłanej do Insidera, że krótkofalówka faktycznie była nienaruszona, w pełni działająca i pozwalała im nasłuchiwać informacji z obozu wroga, a także na tej podstawie planować działania.

Amerykański think tank Institute for the Study of War doprecyzował, że miejsce akcji znajdowało się ok. 38 km od terytorium okupowanego przez Rosję, w obwodzie ługańskim, który jest w ostatnich tygodniach pod silnym atakiem rosyjskim. To jeden z czterech regionów, które Rosja "zaanektowała" w wyniku mocno krytykowanych referendów, ale w rzeczywistości nie kontroluje ich rozległych obszarów.



Otrzymywaliśmy informacje z radia, ponieważ było ono w pełni nienaruszone i działało potwierdzają ukraińscy żołnierze.