Ukraińcy zmodyfikowali pickupy, aby strzelały rakietami z samolotów

Wojna w Ukrainie wymusza ciągłą improwizację. Wiedzą o tym dobrze ukraińscy żołnierze, których walka o swój dom nauczyła wykorzystywania wszystkiego, co mają pod ręką. Najgłośniejszymi tego przykładami są wszelkie samochody cywilne, które stają się platformami dla całych systemów rakietowych czy przeciwlotniczych.

Niedawno modyfikację starego pickupa Toyoty pokazali żołnierze Grupy Operacyjno-Taktycznej "Sumy" w materiale ukraińskiej telewizji Vidikon. Z pomocą zwykłych narzędzi, paru ciekawych środków i niekonwencjonalnego myślenia zbudowali maszynę, która trzyma Rosjan z dala od głębszego wejścia na teren Ukrainy.

Zabójczy pickup Ukraińców

Konstrukcja całego systemu jest niezwykle prosta. Na pace starej Toyoty ustawiono dwie stare wyrzutnie rakiet UB-16-57, z których każda wypakowana jest 16 niekierowanymi rakietami 57 mm S-5. Podstawowo te uzbrojenie można zobaczyć pod skrzydłami samolotów bojowych MIG-21 czy helikopterów MI-8. Mając je w zapasie, ukraińscy żołnierze postanowili dać im drugie życie.

Zdjęcie Wyrzutnie UB-16-57 podczepione pod śmigłowiec Mi-8 / @oryxspioenkop

Rakiety użyte do wyrzutni ukraińskiego pickupa to jedna z wersji S-5K z głowicą HEAT, przeznaczoną głównie do niszczenia czołgów. Mogą się przebić przez 150 milimetrów pancerza, mając zasięg 5 kilometrów. Niemniej siła eksplozji skutecznie może zwalczać piechotę, jak i zgrupowane jednostki wroga. Zasadniczo więc pickup służy jako artyleria rakietowa, rażąc salwą rakiet duże obszary.

Ciekawym jest jednak rozwiązanie, które umożliwia obrót platformy z wyrzutniami. Jak wskazują żołnierze, zamocowana jest na piaście traktora MTZ, która umożliwia obracanie wyrzutniami w dwóch osiach. Żołnierze zadbali o jak największe zautomatyzowanie wyrzutni. Do ostrzału używa się prostego panelu kontrolnego, gdzie można puścić całą salwę, bądź pojedynczą parę rakiet z obu wyrzutni.

Zdjęcie Według ukraińskich żołnierzy rakiety S-5 wręcz walają się w magazynach, więc pickupy nie mogą narzekać na amunicję / Youtube/Vidikon TV/screen/Marcin Jabłoński

Żołnierze Grupy "Sumy" mają dwa takie pickupy. Jak sami donoszą, pierwsze testy konstrukcji przeprowadzali jeszcze w lipcu pod Charkowem. Jej głównymi cechami jest mobilność i szybkość ataku. Wyrzutnie na pickupach mogą wystrzelić pełną salwę w 90 sekund. Według zapewnień żołnierzy czas na przygotowanie salwy, jej odpalenie i ewakuację pickupów to tylko 4 minuty.

Zdjęcie Pickupy żołnierzy grupy "Sumy" mają za zadanie szybko pojawić się na polu bitwy i po ostrzelaniu wroga równie szybko uciec przed kontratakiem / Youtube/Vidikon TV/screen/Marcin Jabłoński

Armia Ukrainy ze zmodyfikowanych samochodów

Pickupy stworzone przez żołnierzy grupy "Sumy" są idealnym przykładem improwizowanego uzbrojenia ukraińskiej armii, które często można zobaczyć na materiałach z wojny. W grudniu głośno było m.in. o Fordzie F150 Raptor, na którym Ukraińcy zamontowali wyrzutnię rakiet S-8.