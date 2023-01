Wśród krajów, do których eksportowano niemieckie czołgi, dominuje pięć państw, w tym trzy będące członkami NATO: Turcja, Polska i Grecja. Spoza sojuszu największymi importerami w ostatnich latach były Chile i Singapur. Te kraje odpowiadają za około 75 proc. eksportu Leopardów 2 w latach 2002-2021.

Spośród innych państw, które posiadają w swojej armii niemieckie czołgi, można wymienić m.in. Danię, Norwegię, Szwajcarię, Hiszpanię, Szwecję. Łącznie Leopardy 2 stanowią wyposażenie armii 19 państw (wliczając Niemcy). Po przekazaniu ich na wschód Ukraina będzie dwudziestym krajem korzystającym z niemieckiej technologii.

Reklama

Zdjęcie Eksport niemieckich czołgów Leopardów 2 dla poszczególnych państw w latach 2002-2021 / statista.com / Facebook

Jeden Leopard pokona trzy radzieckie czołgi

Produkując T-72 Związek Radziecki przedłożył ilość nad jakość, przez co w starciu jeden na jeden rosyjscy żołnierze mają tylko dwa wyjścia, poddać się lub zginąć. Skuteczny ceramiczny, warstwowy pancerz jest w stanie ochronić Leoparda przez rosyjskimi pociskami kal. 125 mm. o ile te w ogóle trafią do celu, ponieważ poziom stabilizacji radzieckiej konstrukcji podczas ruchu pozostawia wiele do życzenia. Amunicja używana przez niemieckie czołgi sprawia, że w starciu do czterech kilometrów T-72 zostanie zniszczony jednym strzałem.

W przypadku czołgów używanych przez Rosję w zasadzie wystarczy odpowiednio trafić, żeby je zniszczyć. Aby obsługa wymagała mniejszej liczby żołnierzy w czołgach T-72 brakuje drzwi przeciwwybuchowych między załogą a magazynem amunicji. Dzięki temu mogą być obsługiwane przez trzech, a nie czterech (według zachodnich standardów) żołnierzy, ale celne trafienie powoduje katastrofalną eksplozję.

Dlaczego Leopardy są dla Ukrainy lepsze niż Abramsy?

Choć każdy czołg jest dla walczącego o wolność kraju na wagę złota, to Leopardy mają przewagę nad Abramsami. Amerykanie tankują swoje czołgi paliwem paliwem samolotowym (choć według informacji mogą używać również innych rodzajów paliwa).

Leopard wykorzystuje olej napędowy, co ułatwia dostarczenie paliwa. Ilość niemieckich czołgów jest na tyle duża w Europie i produkowane są na tyle blisko Ukrainy, że ich transport jest znacznie szybszy i łatwiejszy niż Abramsów ze Stanów Zjednoczonych. To również ułatwia zaopatrzenie w części zamienne. Leopardy są również wyjątkowo szybkie, mogą rozpędzić się do 72 km/h i mają duży zasięg - 550 kilometrów.