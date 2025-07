Ponad 4 miliony osób cierpi w Polsce na migrenę. Jak wynika z badań zespołu dr hab. Marty Waliszewskiej-Prosół, jest to ogromne obciążenie społeczno-ekonomiczne. I chociaż większość pacjentów jest szybko i prawidłowo zdiagnozowanych, to ich leczenie często pozostawia wiele do życzenia.

Migrena pod lupą badaczy

Polscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przeprowadzili największe jak dotąd krajowe badanie poświęcone migrenie "Migrena w Polsce". Wzięło w nim udział ponad 3200 osób w wieku od 13 do 80 lat, którzy uzupełnili ankiety. 87 proc. z nich stanowiły kobiety.

Wyniki pokazały, że na migrenę choruje w Polsce ponad 4 miliony osób, chociaż według dr Waliszewskiej-Prosół liczba ta może być niedoszacowana.

Jest to ogromna rzesza ludzi, co pokazuje skalę choroby. Do tego wykazaliśmy, że obciążenie nią jest u polskich pacjentów największe ze wszystkich krajów europejskich. Jakość ich życia jest naprawdę zła

Jak wygląda leczenie migreny w Polsce?

W porównaniu do innych krajów Europy i świata, Polacy z migreną znacznie częściej szukają pomocy u lekarzy - 93,6 proc. z nich konsultowało swoje dolegliwości z profesjonalistą, najczęściej neurologiem, ale także okulistą, laryngologiem, psychiatrą czy ginekologiem, ze względu na trudności diagnostyczne, ponieważ objawy migreny często bywają mylące.

Ponad 90 proc. otrzymało formalną diagnozę migreny, a 92,5 proc. stosuje jakieś jej leczenie. Często jednak jest ono niezadowalające, ponieważ dużo osób zażywa niesteroidowe leki przeciwzapalne, paracetamol oraz środki z kodeiną - nie są one zalecane do walki z migreną, ponieważ mogą prowadzić do bólów głowy z powodu nadużycia leków lub rozwoju migren przewlekłych.

Nowoczesne leki blokujące ataki migreny, tryptany, są stosowane w Polsce przez 57 proc. chorych, jednak wciąż jest to zbyt mały odsetek, biorąc pod uwagę ich wysoką skuteczność.

Pacjenci chodzą od lekarza do lekarza. Nierzadko ich dolegliwości są lekceważone, zaleca im się tylko odpoczynek i szeroko reklamowaną tabletkę przeciwbólową. Moim zdaniem często brakuje wśród lekarzy jakiejś pokory wobec migreny, ale też konsensusu i współpracy pomiędzy specjalistami

Około 35 proc. Polaków sięgało po porady dotyczące migreny farmaceutów, co jest sygnałem do edukacji pracowników aptek na temat leczenia tej choroby.

Migrena najczęściej pojawia się w drugiej dekadzie życia, średnio w wieku 19 lat. Pacjenci zazwyczaj zwlekają z wizytą u lekarza, a pierwsza konsultacja zwykle ma miejsce dopiero dwa lata po pierwszym ataku. Na formalną diagnozę trzeba czekać czasem aż cztery lata po nim.

Kiedy migrena atakuje...

Chorzy doświadczają średnio 4,7 dni bólu głowy miesięcznie, choć niemal połowa ma ich więcej. Prawie 3/4 osób w czasie ataku musi leżeć w łóżku, a tylko 0,4 proc. jest w stanie normalnie funkcjonować. Średni czas trwania takiej niepełnosprawności wynosi każdorazowo 18,6 godzin, a pełny powrót do zdrowia zajmuje kolejne 16 godzin. To jest znaczną przeszkodą w codziennym funkcjonowaniu, a pacjenci muszą brać zwolnienie z pracy lub pracować w złym stanie zdrowia, co wiąże się z wolniejszym działaniem lub popełnianiem błędów.

Dr Waliszewska-Prosół jest zdania, że pracowanie pomimo choroby jest obciążeniem dla pracodawców i gospodarki - bo pomimo obecności pracownika, jego wydajność jest minimalna.

Drogie leczenie migreny

W Polsce leczenie migreny może być częściowo refundowane, jednak dla wielu pacjentów są to stałe wydatki - średni miesięczny koszt leczenia wynosi około 300 zł, co dla części respondentów stanowi ponad 13 proc. miesięcznych zarobków.

