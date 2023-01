Abrams, Leopard, K2 i Challenger. O tych czołgach mówią wszyscy

Wielka Brytania zatwierdziła wysłanie czołgów Challenger, a Polska chce przekazać niemieckie Leopardy. Jednocześnie armia szykuje się na przyjęcie nowych czołgów Abrams ze Stanów Zjednoczonych oraz K2 z Korei Południowej. Zobaczmy te konstrukcje.

Leopard 2 - czołg podstawowy prosto z Niemiec

Niemiecki czołg podstawowy 3-ciej generacji produkowany jest od 1979 roku. Miał zastąpić produkowanego od 1965 r. Leoparda 1.

Podstawowym seryjnym uzbrojeniem czołgu jest działo gładkolufowe Rheinmetall kal. 120 mm (zaadoptowane później do użycia w M1 Abrams). Amunicję stanowią 42 naboje - 27 nabojów przechowywanych w przedniej części kadłuba oraz 15 w wieży. Zakres ruchu działa wynosi od +20 st. do -9 st. Dodatkowe wyposażenie stanowią dwa karabiny maszynowe z zapasem 4750 sztuk amunicji.

Dowódca ma do dyspozycji stabilizowany panoramiczny celownik peryskopowy, zapewniający widok 360 st. Obraz termowizyjny z peryskopu wyświetlany jest na monitorze wewnątrz czołgu. Dalmierz laserowy jest zintegrowany z komputerem i głównym celownikiem strzelca. Strzelec może bezpośrednio odczytać cyfrowy pomiar odległości, a dane przesyłane do komputera służą do obliczeń pozwalających jak najskuteczniej prowadzić ostrzał. Maksymalny zasięg dalmierza wynosi 10 tys. m przy dokładności pomiaru do 10 m. System umożliwia też atakowanie ruchomych celów z odległości do 5 tys. m, podczas gdy sam Leopard 2 porusza się po nierównym terenie.

Konstrukcja Leoparda zapewnia załodze bezpieczeństwo dzięki podziałowi na przedziały. Odsunięte zostały możliwe źródła ognia lub eksplozji. Mimo zastosowania układu hydraulicznego do obrotu wieży i ruchu działem, to całość, wraz z amunicją jest odseparowana od załogi. W przypadku detonacji panele wydmuchowe skierują ogień z dala od żołnierzy. Załoga jest też chroniona przed zagrożeniami nuklearnymi, biologicznymi i chemicznymi. Po obu stronach wieży zamontowane są dwie grupy moździerzy dymnych Wegmann 76 mm.

System przeciwpożarowy zawiera cztery 9-kilogramowe butle gaśnicze Halon, zainstalowane po prawej stronie za stanowiskiem kierowcy. Aktywowane są automatycznie przez system wykrywania pożaru, gdy temperatura wzrośnie powyżej 82 st. C w przedziale bojowym. Może być również aktywowany ręcznie za pomocą panelu sterowania w kabinie kierowcy. Pod głównym działem dostępna jest także dodatkowa 2,5-kilogramowa gaśnica halonowa.

Zdjęcie Ćwiczenia żołnierzy 18 Dywizji Zmechanizowanej 2020, czołg Leopard 2PL / Leszek Chemperek/CO MON/CC BY 3.0 PL / Wikipedia

Po wprowadzeniu Leoparda 2 do służby w 1979 roku, przez lata pancerz był stopniowo ulepszany. Dodatkowe moduły pancerza montowane podczas modernizacji do wersji 2A5 mają charakterystyczny kształt grotu strzały i poprawiają ochronę zarówno przed penetratorami kinetycznymi, jak i ładunkami kumulacyjnymi. Wkładka przeciwodłamkowa o grubości 25 mm zwiększa bezpieczeństwo załogi w przypadku przebicia pancerza.

Brytyjski czołg Challegner 2

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zatwierdził plan wysłania 12 czołgów Challegner 2 na Ukrainę. Cztery mają być wysłane natychmiast, a dostawa kolejnych będzie rozłożona na przyszłe miesiące. To podstawowy czołg bojowy trzeciej generacji w służbie Wielkiej Brytanii.

Wyposażony jest w 120-milimetrowe działo L30A1 oraz karabiny maszynowe: L94A1 EX-34 7,62 mm oraz L37A2 kal. 7,62 mm. Istnieje również możliwość zamontowania zdalnie sterowanego systemu uzbrojenia Leonardo "Enforcer" z karabinem maszynowym L37A2 (GPMG) 7,62 mm, ciężkim karabinem maszynowym 12,7 mm lub automatycznym granatnikiem 40 mm.

Zdjęcie Brytyjski Challenger 2 podczas ćwiczeń w rejonie Basry w Iraku, 2008 rok / Sgt. Gustavo Olgiati/U.S. Army / domena publiczna

Czołg Challenger 2 jest ciężko opancerzony dobrze chroniony, o co zadbano już w projekcie - bezpieczeństwo załogi było nadrzędnym celem. Aby uchronić żołnierzy przed poparzeniem w wyniku uszkodzenia hydraulicznego układu poruszającego wieżą i działem, użyto półprzewodnikowego napędu elektrycznego.

Cyfrowy komputer kierowania ogniem firmy Computing Devices Co z Kanady zawiera dwa 32-bitowe procesory z magistralą danych MIL STD1553B. Ma miejsce na dodatkowe systemy, takie jak System Kontroli Informacji o Polu Bitwy.

Dowódca czołgu ma do dyspozycji panoramiczny żyroskopowy celownik SAGEM VS 580-10 z dalmierzem laserowym, którego zakres ruchu wynosi od +35 st. do -35 st. Wyposażenie stanowiska w osiem peryskopów zapewnia mu również widok w zakresie 360 st. Prowadzenie walk w nocy umożliwia obraz termowizyjny wyświetlany zarówno na celownikach jak i monitorach strzelca i dowódcy.

Challenger 2 z ulepszonym pancerzem posiada również po pięć wyrzutni granatów dymnych po każdej stronie wieży. Dym może wytwarzać też przez wtryskiwanie oleju napędowego do kolektorów wydechowych.

M1 Abrams. Nowoczesny czołg z Ameryki

Polska wyposaża się w amerykańskie czołgi, łącznie trafić ma 250 sztuk nowych M1A2 SEP V3 Abrams. Od 2022 roku wojsko posiada 28 czołgów w wersji SEPv2 wypożyczonych do szkolenia załóg. Produkcja czołgu podstawowego M1 Abrams rozpoczęła się w 1980 roku, ale istniejące czołgi są stale modernizowane.

Zdjęcie Czołgi Abrams na Lotwie. Międzynarodowe szkolenie wojskowe „Saber Strike 2017” / 123RF/PICSEL

Głównym uzbrojeniem Abramsa jest działo M68A1 105 mm oraz gładkolufowe działo M256 120 mm. Według producenta M256 120 mm pozwala na niszczenie służących obecnie w rosyjskim wojsku czołgów z odległości ponad 2 km. Uzbrojenie dodatkowe stanowią trzy karabiny maszynowe: 12,7 mm karabin maszynowy M2, 7,62 mm karabin maszynowy M240 i 7,62 mm karabin maszynowy M240. Na wieży znajdują się także dwie wyrzutnie granatów dymnych, ale zasłonę dymną można uzyskać również dzięki silnikowi.

M1 Abrams dzięki silnikowi o mocy 1500 KM osiąga prędkość około 67 km/h na utwardzonej nawierzchni oraz około 48 km/h w terenie.

Produkcję wersji M1A2 rozpoczęto w 1986 roku, a do służby weszła w 1992 roku. Wersja ta oferuje dowódcy niezależny celownik termowizyjny i możliwość strzelania do dwóch celów jednocześnie w krótkich sekwencjach.

W wersji SEPv2 poprawione zostało uzbrojenie i ulepszono pancerz. Dodano również kolorowe wyświetlacze, ulepszono interfejs i zainstalowano nowy system operacyjny. W wersji SEPv3 m.in. poprawiono system komunikacji, ulepszono opancerzenie oraz dodano nowe mocowania pancerza reaktywnego.

K2 Black Panther mają być produkowane w Polsce

W ramach modernizacji Wojska Polskiego Polska Grupa Zbrojeniowa i Hyundai Rotem 27 lipca 2022 roku podpisały umowę na dostarczenie 180 czołgów K2 (ze stanów Koreańskiej Armii) i 820 AHS K9PL (produkowane w Polsce od 2026 roku).



Zdjęcie K2 Black Panther / Simta/CC BY-SA 3.0 / Wikipedia

W ramach dostosowania koreański koncern zaproponował wydłużenie czołgu z 6 do 7 par kół nośnych. Ten zabieg umożliwiłby wzmocnienie opancerzenia wieży oraz kadłuba. W seryjnym K2 dodatkowa amunicja znajduje się obok stanowiska kierowcy. Dzięki wydłużeniu może być składowana w nowym miejscu, między silnikiem a przedziałem bojowym.