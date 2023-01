Dobra konstrukcja czołgu Leopard 2

Leopard 2 to po prostu bardzo dobry czołg. Jego najbardziej rozpowszechniona wersja na świecie, czyli 2A4. To konstrukcja, która, mimo że wyjechała po raz pierwszy z linii produkcyjnych w 1985 roku, nawet dziś uznawana jest za jeden z najlepszych czołgów podstawowych.



To Leopard 2A4 odpowiada za popularność niemieckiego czołgu na świecie

To Leopard 2A4 odpowiada za popularność niemieckiego czołgu na świecie / Krauss-Maffei Wegmann

Po wprowadzeniu do służby pod koniec Zimnej Wojny Leopard 2A4 był niezwykle zaawansowanym technicznie czołgiem. Wersja ta ma lepszą ochronę m.in. poprzez zastosowanie wolframowego i tytanowego pancerza oraz ulepszonych systemów automatycznego gaszenia pożaru czy ochrony przed minami. W połączeniu z osiągami 72 km/h po drodze oraz zabójczemu działu 120 mm LH 44 uczyniło z Leoparda 2A4 kuszącą maszynę dla wielu państw.

Dodatkowo Leopard 2A4 wprowadził zaawansowane systemy monitorowania pola walki z nową termowizją. W rozpowszechnieniu Leoparda na inne kraje NATO pomógł także fakt, że czołg ten został wyprodukowany z myślą o walkach w Europie, gdzie znajduje się większość krajów Sojuszu.

Po drugie cena. Ile kosztuje czołg Leopard 2?

Leopard 2, zanim stał się najpopularniejszym czołgiem NATO, musiał jeszcze rywalizować z innymi maszynami. Gdy kraje Sojuszu chciały zmodernizować swoje siły pancerne po upadku ZSRR, obok niemieckiego Leoparda miały do wyboru także amerykańskiego Abramsa, francuskiego Leclerca i brytyjskiego Challengera 2.

Abrams, mimo że w testach wielu armii sprawdzał się rewelacyjnie, został odrzucony w Europie ze względów logistycznych. Walka o główny pojazd Sojuszu rozgrywała się więc między czołgami Leopard 2, Leclerc i Challenger 2 / US ARMY/HQ VCorps/VCI/Richard Bumgardne

Niemcy tuż po zjednoczeniu postanowiły szybko pozbyć się dużej części swoich Leopardów 2, twierdząc, że nie są im już potrzebne. Dlatego szybko opuściły cenę, chcąc przekazać czołgi innym krajom NATO. Na przykład jak podają interpelacje poselskie w sprawie zakupu pierwszych 128 Leopardów 2A4, które trafiły na wyposażenie naszego wojska w 2002/2003 kosztowały nas wtedy tylko ok. 100 milionów złotych. Obejmowały wyłącznie koszty wyprowadzenia czołgów z magazynów i niezbędnych przeglądów, a same czołgi zostały wręcz po prostu oddane.

Zdjęcie