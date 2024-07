Rosja przerzuca najnowocześniejsze czołgi do Petersburga

Najnowszy zaobserwowany transport czołgów T-90M pojawił się w dość nieoczekiwanym miejscu – byłej stolicy Rosji. Co najlepsze rosyjskie czołgi robią w Petersburgu? I co to za sprzęt?

Zdjęcie Transport T-90M widziany w Petersburgu / Vitaly Kuzmin / Wikimedia