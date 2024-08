Rosja przyznaje, że Pancyr to złom. Prezentuje nową wersję Pancyr-SMDE

Do tego Pancyr-SMDE ma na wyposażeniu do 48 małych rakiet TKB-1055, które zdaniem Ekspertów Kremla są w stanie drastycznie zmienić skuteczność systemu i przechwytywać cele w odległości od 0,5 do 7 km i na wysokościach do 5 km (dla porównania rakiety 57E6E mają zasięg do 20 kilometrów i mogą osiągać wysokość do 15 kilometrów).

Rodzina systemów Pancyr jest stale udoskonalana i rozwijana. Nowy Pancyr-SMD-E przeznaczony jest do ochrony obiektów stacjonarnych przed bronią powietrzną, w tym masowymi atakami dronów. Do zwalczania tych celów system może przenosić 48 rakiet krótkiego zasięgu. To skuteczna i niedroga amunicja, która niezawodnie chroni przed małymi dronami i, mówiąc w przenośni, pozwala nie strzelać z armaty do wróbli wyjaśnia przedstawiciel Rostec.

Pancyr-SMDE naprawia błędy poprzednika

Decyzja rosyjskiego wojska o zaprzestaniu stosowania dział kal. 30 mm do przechwytywania dronów opierać ma się na zgłoszonej nieskuteczności tego rozwiązania w walce z ukraińskimi bezzałogowymi statkami powietrznymi. Tyle że jak podkreślają eksperci serwisu Defence Blog, rozumowanie to pozostaje w kontraście z dowodami z pola bitwy, bo np. używane przez Ukrainę działo przeciwlotnicze Gepard wykazuje wyjątkową skuteczność w walce z dronami. Ten opracowany w latach 70. XX wieku i zmodernizowany w latach 80. XX wieku system w dalszym ciągu przewyższa wiele współczesnych systemów w rzeczywistych scenariuszach bojowych.

Ich zdaniem kluczowym trendem we współczesnej walce z dronami stały się systemy artyleryjskie, szczególnie w połączeniu z amunicją o programowalnej detonacji, jak system Skynex - tymczasem nic nie wskazuje na to, aby Rosja opracowała podobną zaawansowaną amunicję. Co więcej, skuteczność minipocisków TKB-1055 w zwalczaniu dużych rojów dronów, co jest kluczowe w dzisiejszych konfliktach, jest mocno wątpliwa, więc wykorzystanie ich do przechwytywania dronów może wynikać głównie z problemów i zmagań technologicznych Rosji.

Mówiąc krótko, Pancyr-SMDE najpewniej nie zmieni na polu walki kompletnie nic, a nie można też zapominać o innych problemach systemu. Bo jeśli w stosunku do wersji S1 zmieniło się tylko wyposażenie, to jednostki wciąż będą zmagać się z niedociągnięciami technicznymi, szczególnie wysoko położonym środkiem ciężkości, który bywa wyzwaniem podczas manewrów i zwiększa ryzyko przewrócenia się, zwłaszcza na ostrych zakrętach, czego przykład oglądaliśmy całkiem niedawno.