Czym jest i co potrafi haubicoarmata 2S19 Msta-S?

Haubicoarmata 2S19 Msta-S jest produkowana w zakładach Uraltransmasz i powstaje na podwoziu złożonym z części czołgów T-72 i T-80. Jedna sztuka wyceniana jest na ok. 7 milionów złotych. Jest to świetny sprzęt oferujący potężną siłę ognia. Do służby została wprowadzona do służby w 1989 roku i od tego czasu doczekała się wielu usprawnień. Broń ta oferuje działo kal. 152 mm, które jest w stanie razić wroga ostrzałem z odległości nawet 36 kilometrów.

Jego szybkostrzelność to od ośmiu do dziesięciu pocisków na minutę, w zależności od wersji. Może wystrzeliwać standardowe pociski z ładunkiem odłamkowo-burzącym, jak i kasetowym, a nawet pociski kierowane Krasnopol. Masa bojowa wozu to 42 tony. Załoga składa się z 5 osób. Prędkość pojazdu wynosi 60 km/h, a zasięg to 500 kilometrów.