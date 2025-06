Jak dowiadujemy się z nowego raportu amerykańskiego think tanku Center for Strategic and International Studies (CSIS), liczba rosyjskich ofiar w wojnie z Ukrainą szacowana jest na 900 do 950 tys. osób, z czego aż ćwierć miliona to zgony. Jak wyjaśniają jego autorzy, "żadna sowiecka ani rosyjska wojna od czasów II wojny światowej nie zbliżyła się nawet do Ukrainy pod względem wskaźnika śmiertelności".