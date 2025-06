Kilka widocznych cech wskazuje na mało znaną konstrukcję z Jugosławii, a mianowicie system Nora M-84 , który został wprowadzony do służby w 1984 roku. Oryginalna wersja była przystosowana do amunicji 152 mm i miała lufę o długości 39 kalibrów, a od 2008 roku produkowana jest także wersji 155 mm. Po rozpadzie największe zapasy systemów Nora M-84 oraz możliwości ich produkcji i rozwoju zachowała Serbia, ale część haubic trafiła również do Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji.

I to właśnie ta ostatnia jest zdaniem specjalistów najbardziej prawdopodobnym źródłem systemu widzianego w Ukrainie. Kraj ten wycofał swoje holowane haubice Nora M-84 ze służby z powodu ich niekompatybilności ze standardami NATO i umieścił je w magazynach . Co więcej, Chorwacja już wcześniej dostarczała Ukrainie inne systemy artyleryjskie pochodzenia sowieckiego, np. działa M-46 kal. 130 mm i dowiadywaliśmy się o tym w podobnych okolicznościach.

Z drugiej strony, Bośnia i Hercegowina dysponuje własną wersją haubicy, tj. BNT-TMiH M94, która wizualnie bardzo przypomina sprzęt z ukraińskiego wideo. I chociaż bezpośrednio nie dostarcza ona wyposażenia do Kijowa, jest to całkiem prawdopodobna opcja, szczególnie że w lutym 2025 roku jej ministerstwo obrony ogłosiło, że wszystkie egzemplarze BNT-TMiH są dostępne na eksport. To zupełnie inaczej niż w przypadku Serbii, która stara się ukryć wszelkie zaangażowanie w dostawy broni dla Ukrainy, nawet pośrednie, więc wysłanie tak charakterystycznego i zwracającego uwagę systemu zupełnie nie pasowałoby do jej dotychczasowych praktyk.