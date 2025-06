1 czerwca, Siły Zbrojne Ukrainy i Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy przeprowadzili najbardziej spektakularną tajną operację przeciwko Rosji o nazwie "Pajęczyna" . W jej ramach małe drony wyposażone w ładunki wybuchowe wystartowały z naczep ciężarówek, a następnie zaatakowały ok. 41 rosyjskich strategicznych samolotów na kilku wojskowych lotniskach. Straty Rosji wyniosły co najmniej trzy miliardy dolarów.

Celem było wyrządzenie jak największych strat w rosyjskim lotnictwie. Wszystko wskazuje na to, że operacja zakończyła się wielkim sukcesem, co przyznają nawet sami zwykli Rosjanie, którzy obwiniają władze za zbyt wolne działania i totalny chaos w służbach . Najlepiej ten stan obrazuje fakt, że małe ukraińskie drony, wyposażone w ładunki wybuchowe, startowały ze specjalnie przygotowanych domków, transportowanych na naczepach ciężarówek.

Okazuje się, że w trakcie tych ataków, armia Kremla wśród 41 samolotów straciła również kilka niezwykle ważnych i drogich samolotów wczesnego ostrzegania Beriew A-50. W sieci pojawiły się zdjęcia satelitarne obrazujące stan zaatakowanych lotnisk . Na jednym z nich, które dotyczy portu lotniczego Iwanowo-Jużnyj (Iwanowo-Południe), można zobaczyć dwa zniszczone lub poważnie uszkodzone samoloty A-50. Obiekt wojskowy leży ok. 250-300 km na północny wschód od Moskwy, nad rzeką Uwodz, w Centralnym Okręgu Federalnym Rosji.

Ukraińcy zniszczyli co najmniej 41 i samolotów

Berijew A-50 (Szmiel) to rosyjski samolot wczesnego ostrzegania i dowodzenia (AEW&C, kryptonim NATO: Mainstay), skonstruowany na bazie transportowego Ił-76 przez biura konstrukcyjne Iljuszyna i Berijewa. Jest kluczowym elementem rosyjskiego systemu obrony powietrznej, służąc do rozpoznania radiolokacyjnego, koordynacji działań lotnictwa oraz dowodzenia operacjami powietrznymi i naziemnymi.

Prace nad A-50 rozpoczęły się w 1964 roku w celu zastąpienia starszego Tu-126 . Decyzja o budowie zapadła w 1973 roku, a pierwszy lot odbył się w grudniu 1978 roku. Samolot wszedł do służby w 1985 roku, a do 1992 roku wyprodukowano około 40 egzemplarzy, z których część (A-50EI) sprzedano Indiom.

W 2003 roku rozpoczęto modernizację do standardu A-50U (Titan-U), obejmującą cyfrową awionikę, nowy radar Szmiel-M , zaawansowane systemy łączności oraz wyświetlacze LCD dla operatorów. Pierwszy A-50U dostarczono w 2011 roku, a do 2023 roku zmodernizowano osiem maszyn, poprawiając ich niezawodność i możliwości operacyjne.

A-50 ma długość 50 m, rozpiętość skrzydeł 50,5 m, maksymalną masę startową 190 ton i zasięg 7500 km. Napędzany jest czterema silnikami PS-90A-76, osiągając prędkość maksymalną 900 km/h. Wyposażony w radar Liana (w A-50U: Szmiel-M), wykrywa cele powietrzne na odległość do 650 km i naziemne do 300 km, śledząc wiele celów jednocześnie i naprowadzając do 10 myśliwców na cele powietrzne lub naziemne.