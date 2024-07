Rosja wyśle na Ukrainę robo-zabójców prosto z Chin

Rosja stawia na robo-zabójców. Pojadą na Ukrainę

Nie mówimy tutaj o zwykłych robotycznych i zdalnie sterowanych platformach, tylko o prawdziwych robo-zabójcach. Chociaż nie kroczą niczym terminator, bo poruszają się na kołach czy gąsienicach, to jednak budzą przerażenie zainstalowaną bronią maszynową. W kilka sekund może ona zgotować piekło całemu oddziałowi wroga i go z dziecinną łatwością zdziesiątkować.

Jeden z robotów został wyposażony w wielokalibrowy karabin maszynowy NSW lub Kord kal. 12,7x108 mm z zamontowanym tłumikiem dźwięku. Analitycy militarni natychmiast dostrzegli w nim podobieństwo do chińskiego wynalazku o nazwie TR600. Można go nabyć za jedyne 4 tysiące dolarów. Maszyna może pracować na baterii do dwóch godzin i przenosić ładunki do 120 kilogramów.