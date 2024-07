Ogromny transport czołgów zmierza prosto na Ukrainę

Ogromny transport najnowszych czołgów zmierza na Ukrainę

Obecnie to właśnie na granicy i w ukraińskich miejscowościach, jak np. Wołczańsk, prowadzone są najbardziej zaciekłe walki. Analitycy CIT tłumaczą, że armia Kremla jak zwykle chce wykorzystać te maszyny do realizacji swoich słynnych "mięsnych szturmów". Mają one służyć jako wabiki do ukraińskich ataków dronami kamikadze czy artylerią.

Maszyny nie trafią do muzeum, a docelowo Rosjanie będą próbowali za ich pomocą zdobyć np. Charków. Analitycy podkreślają, że użycie tak starych czołgów, które pamiętają jeszcze tłumienie antysowieckiego powstania na Węgrzech w 1956 roku, to dowód na opłakany stan rosyjskiej armii po wyczerpujących dla niej ponad 29 miesiącach wojny na Ukrainie.

Rosjanie dotychczas stracili na Ukrainie aż 3243 czołgi. Głównie są to nowsze T-72 czy T-80, ale uzbierało się też ponad 100 supernowoczesnych T-90M. Wysyłka do Ukrainy zabytkowych czołgów T-54 czy T-55 nie mieści się w głowie. Te maszyny to trupiarki na gąsienicach. Nie mają odpowiedniego pancerza czy systemów obrony. Rosjanie często wykorzystują je jako platformy dla swojej artylerii, co przynosi różne rezultaty.