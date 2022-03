Rosja zablokowała 80 milionów kont na Instagramie

Andrzej Kozłowski Militaria

Rosja zakazała dostępu do Instagrama, przez co to popularne medium społecznościowe stało się niedostępne dla Rosjan. Jest to odpowiedź na działania amerykańskiego koncernu Meta, który zezwolił na publikowanie postów nawołujących do przemocy w stosunku do Rosyjskich żołnierzy.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL