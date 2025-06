Suplementujesz magnez? Sprawdź, czy naprawdę tego potrzebujesz

Wiele osób suplementuje magnez, nie wiedząc, czy naprawdę powinni. Chociaż ma on wiele zalet i dobrze wpływa na m.in. produkcję energii, funkcjonowanie mięśni i nerwów czy regulację ciśnienia krwi, nie wszyscy potrzebują go w dodatkowych dawkach.

Niedobór magnezu może zwiększać ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, migrenowych bólów głowy i chorób układu krążenia, a do potencjalnych objawów należą:

Niski poziom magnezu może wykryć badanie krwi, jednak nie jest to miarodajne, ponieważ większość tego pierwiastka znajduje się wewnątrz komórek, a nie w surowicy.

Przyjęcie zbyt dużej dawki suplementów może prowadzić do biegunki, nudności i letargu, natomiast drastyczne dawki ponad normę mogą skutkować hipermagnezemią, która bywa nawet śmiertelna. Dzieje się tak, kiedy nerki, które są odpowiedzialne za usuwanie magnezu z organizmu, są niewydolne. Tarczyca również bierze udział w metabolizmie tego składnika, więc problemy z nią wpływają na poziom magnezu we krwi.

Dzienne spożycie magnezu dla dorosłych kobiet wynosi od 310 do 320 mg, natomiast dla mężczyzn od 400 do 420 mg. Większość tego składnika odżywczego znajduje się w roślinach, np. w orzechach, nasionach i fasoli, dlatego warto dodawać je do codziennej diety. Dobrymi źródłami magnezu są także masło orzechowe, banany czy awokado. Jeśli zastąpisz mleczną czekoladę gorzką, dostarczysz znacznie więcej magnezu swojemu organizmowi.