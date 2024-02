Amerykański wóz Bradley w rękach Rosjan

Na zdjęciach widać, jak miejscowi lgną do amerykańskiego wozu, aby zobaczyć go w całej okazałości. Fotografie ukazują też ślady trafień. Nie wiadomo dokładnie jaki to M2 Bradley. Oprócz tego zdobytego w grudniu Rosjanie pokazywali, że udało im się przechwycić i holować drugą maszynę z okolic Awdijiwki. Nie można też odrzucić tego, że mogli przejąć więcej tych wozów.



Nie potwierdzono też, gdzie zrobiono samo zdjęcie, choć rosyjskie media społecznościowe, spekulują, że miały być to okolice Moskwy, a sama maszyna trafi do Parku Patriotów w podmoskiewskiej Kubince, gdzie Rosjanie składują wozy zdobyte na Ukrainie. Spekuluje się, że wóz może posłużyć do badań nad konstrukcją, jednak nie jest ona tak spektakularna i nowoczesna, aby Rosjanie faktycznie mogli z niej coś wyciągnąć.

Wóz M2 Bradley pokonuje najpotężniejsze rosyjskie czołgi

M2 Bradley to amerykański wóz bojowy, które służy przede wszystkim do transportowania żołnierzy na polu walki i wspieraniu ich podczas szturmów. Słyną z dużej ochrony przed bronią małokalibrową czy odłamkami dzięki m.in. sztywnym kocom kevlarowym w przedziałach załogi. Większą przeżywalność w stosunku do np. radzieckich wozów BWP-1/2 zapewnia także sama bryła pojazdu, która pozwala na szybką i sprawną ewakuację.

Ukraińcy używają przekazanych przez USA wozów w modyfikacji M2A2 Bradley ODS SA. To konstrukcje rozwojowe, powstałe na bazie doświadczeń z operacji "Pustynna Burza". Mają ulepszone systemy elektroniczne i optykę na podczerwień, co szczególnie przydaje się do walk w nocy. Na ten moment USA zapowiedziało wysłanie na Ukrainę 182 wozy, z czego od pierwszego użycia na froncie w czerwcu 2023 Kijów stracić 69 maszyn. Te maszyny są na tyle skuteczne, że mogą nawiązać równą walkę z najpotężniejszym czołgiem Rosji T-90M.



Parametry taktyczno-techniczne wozu M2A2 ODS Bradley:

Długość: 6,55 m

Szerokość: 3,28 m

Wysokość: 2,97 m

Masa całkowita: 27 t

Załoga: 3 załogantów (dowódca, działonowy, kierowca) + drużyna 6 żołnierzy

Broń główna: działo łańcuchowe M242 Bushmaster kalibru 25 mm

Broń dodatkowa: wyrzutnia 2 pocisków kierowanych BGM-71 TOW II, sprzężony karabin maszynowy M240C kalibru 7,62 mm

Napęd: silnik Cummins VTA-903 o mocy 600 KM

Prędkość maksymalna: 56 km/h

Zasięg jazdy: 400 km