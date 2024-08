Rosjanie poczuli piekło na Ziemi. Potężna Siwalka-VM8 w akcji

Systemy miotaczy ognia Siwalka-VM8 to improwizowane wieloprowadnicowe wyrzutnie pocisków rakietowych. Ukraińcy używają ich z powodzeniem od ok. dwóch lat. Jako że obecnie prowadzą ofensywę w rosyjskim obwodzie kurskim, to ta broń robi tam prawdziwą furorę. Otóż z jej pomocą Ukraińcy bardzo szybko i bez żadnych strat mogą likwidować rosyjską siłę żywą.

Spektakularne efekty pracy tej broni pokazano na najnowszym filmie z frontu. Możemy tam zobaczyć w akcji wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet niekierowanych pocisków rakietowych S-8 kal. 80 mm z głowicami termobarycznymi. Przy małych rozmiarach i masie, takie pociski oferują potężną moc neutralizacji oddziałów wroga i małych umocnień.

