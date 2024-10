Rosjanie zaskoczyli Ukraińców. Ich dron wrócił do Rosji

Rosjanie chcą oszukać ukraińskie systemy obrony powietrznej

Dla Ukrainy to dobra wiadomość, ale jak podkreślają analitycy, Rosjanie opracują nowe groźne sposoby na poradzenie sobie z tym problemem. Niestety, to będzie wiązało się z coraz większym zaangażowaniem sił i środków ukraińskiej armii w odpieranie ataków powietrznych, a to pochłonie sporo pieniędzy.

Rosyjskie drony Shahed (pozyskane z Iranu) są bezustannie udoskonalane. Analitycy tłumaczą, że nowe wersje mają na swoich pokładach karty SIM, które pozwalają w czasie rzeczywistym komunikować się z maszyną i modyfikować jej trasę lotu. Ale to nie wszystko. Niedawno odkryto, że niektóre rosyjskie drony zostały wyposażone w Starlink, czyli kosmiczny internet Elona Muska. To pozwala sterować nimi z dowolnego miejsca na świecie.

Co potrafi rosyjski dron kamikadze Shahed-136?

Bezzałogowce mają masę 200 kg, oferują zasięg od 1000 do 2500 kilometrów, mogą rozpędzić się do 185 km/h i przenosić głowicę odłamkowo-burzącą lub termobaryczną o masie 50 kg. Shahed 136 jest bardzo tani w produkcji. Ocenia się, że produkcja jednej sztuki wynosi od 20 do 50 tysięcy dolarów. Co ciekawe, Rosjanie początkowo mieli zakupić te maszyny od armii Iranu za 200 tysięcy dolarów za sztukę.