Urodzony w Ukrainie rosyjski oligarcha Mikhail Fridman, uważany za 128. najbogatszą osobę na świecie, postanowił głośno ponarzekać na nałożone na niego w Wielkiej Brytanii sankcje. Miliarder, który jest właścicielem ogromnego domu Hampstead Heath zakupionego w 2016 roku za 65 mln funtów i majątku szacowanego na ok. 9,3 mld funtów, sugeruje, że obecnie nie stać go nawet na obiad w restauracji, bo jego karty kredytowe zostały zablokowane i uważa, że rząd powinien wyznaczyć mu jakąś kwotę do dyspozycji, biorąc pod uwagę koszty życia w Londynie.

Nie mogę nawet zapłacić w restauracji. Muszę jeść w domu i jestem praktycznie w domowym areszcie komentuje w wywiadzie dla hiszpańskiego El Pais (za The Independent).

To idiotyzm wierzyć, że te sankcje powstrzymają Putina

Jego zdaniem idiotyzmem jest wiara w to, że nakładanie sankcji na rosyjskich miliarderów skłoni Władimira Putina do zmiany zdania w kontekście inwazji na Ukrainę i jedyny skutek, jaki to przyniesie, to powrót “bogatych i uzdolnionych" Rosjan do ojczyzny - Europa ma tylko na tym stracić, bo zamiast inwestować na Starym Kontynencie, będą zmuszeni prowadzić biznesy i inwestować na miejscu.



Zdjęcie A jednak sankcje mocno zabolały. Pytanie tylko, czy samego Putina również / 123RF/PICSEL

Osoby, które są objęte sankcjami, będą musiały wrócić do Rosji, gdzie nie będą miały innego wyjścia, jak tylko absolutną lojalność, gdzie będą kontynuować pracę, ponieważ są pełni energii, wspaniali i utalentowani, zakładać firmy i zatrudniać ludzi (...) Spędziłem w Londynie 8 lat, zainwestowałem w Wielką Brytanię i inne europejskie kraje miliardy, a odpowiedzią na to jest konfiskata wszystkiego i wyrzucenie mnie dodaje.

Co warto podkreślić, chociaż narzekania Fridmana z pewnością rozzłoszczą wiele osób, bo trudno wyobrazić sobie, by nie miał jakiejkolwiek gotówki i konta w banku w kraju, który nie zdecydował się na sankcje, to trzeba mu oddać, że zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie głośno potępił rosyjską inwazję.



Wezwał też do zakończenia tego rozlewu krwi, a w mailach do współpracowników pisał, że “wojna nigdy nie będzie właściwą odpowiedzią, a obecna kosztuje życie dwóch bratnich nacji".



Co więcej, nie ukrywa, że pierwsze siedemnaście lat swojego życia spędził w Ukrainie, jego rodzice są ukraińskimi obywatelami mieszkającymi w Lwowie, a wieloletnie biznesy sprawiły, że ma przyjaciół i bliskie osoby po obu stronach konfliktu, który jest w jego opinii ogromną tragedią dla wszystkich.



Pytanie tylko, czy narzekanie na brak pieniędzy na stołowanie się na mieście i konieczność spożywania posiłków w domu jest właściwe, kiedy wielu mieszkańców Ukrainy w okupowanych przez Rosjan miastach cierpi z powodu głodu...