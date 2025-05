System, przeznaczony do użytku na wrażliwych odcinkach dróg, wykorzystuje sygnały świetlne w trzech kolorach: zielony oznacza brak zagrożenia, żółty informuje o wykryciu drona w oddali, a czerwony sygnalizuje bezpośrednie niebezpieczeństwo. To bardzo pragmatyczne podejście do ochrony tras transportowych w strefie konfliktu, a jego intuicyjna obsługa umożliwia kierowcom ocenę ryzyka w czasie rzeczywistym i dostosowanie swoich działań.