Ukraińcy rozbijają rosyjską kolumnę czołgów

Film pokazuje jeden z największych horrorów czołgistów na wojnie. Nagrywająca załoga od razu cofa swój czołg w przerażeniu, myśląc, że będzie następna. Widać nawet ucieczkę trzech Rosjan z płonącego czołgu. Oznacza to, że cała załoga przeżyła trafienie w silnik maszyny.



Walki na wschodzie Ukrainy wymagają od żołnierzy ciągłej koncentracji i żaden żołnierz nie może sobie pozwolić na chwilę nieuwagi, sytuacja może zmienić się jak w kalejdoskopie. Nagranie z trafienia rosyjskiego T-80BW jest tego najlepszym dowodem.

T-80BW vs. FGM-148 Javelin

Widoczna na nagraniu akcja to wręcz książkowy przykład sposobu walki z czołgami, jaki Ukraińcy stosują w tej wojnie. Prawdopodobnie za nagrywającą załogą mógł być jeszcze jeden rosyjski czołg. W ten sposób Ukraińcy zatrzymali część kolumny, która nie mogła uciec.

Ukraińcy otrzymały zapas pocisków FGM-148 Javelin jeszcze przed rozpoczęciem wojny. Do niszczenia czołgów wykorzystywany jest specjalny tryb tej broni, który sprawia, że pocisk najpierw unosi się i opada na cieńszy pancerz górny

Dla Ukraińców było to jak strzelanie do kaczek. FGM-148 Javelin może bez problemu przebić górny pancerz T-80BW, który nie posiada kostek ERA (pancerz reaktywny). Przy laserowym kierowaniu pociskiem żołnierze mogli spokojnie naprowadzić pocisk na najbardziej wrażliwe punkty czołgu i go unieszkodliwić. Trafienie Javelinem w tył T-80BW zniszczyło jego silnik, który pochłonął ładunek kumulacyjny (HEAT) pocisku.



T-80BW do ochrony wykorzystuje pancerz reaktywny (ERA) systemu Kontakt-1. Działa on w ten sposób, że po trafieniu pancerz uwalnia swój materiał wybuchowy, tworząc swoistą "kontreksplozję", rozpraszającą energię pocisku. W ten sposób nie dochodzi do przebicia. Niemniej T-80BW posiada pancerz ERA głównie na przodzie, a nie całym kadłubie

Pociski Javelin to ciągle jeden z ulubionych sposobów ukraińskich żołnierzy do obracania rosyjskich czołgów w złom. Służyły im już od początku wojny, przyczyniając się do obrony Kijowa, wyzwolenia okolic Chersonia, czy teraz do obrony przed rosyjską ofensywą na wschodzie.