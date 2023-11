Sąsiad Polski poważnie przygotowuje się do ataku Rosji

Czesi zbroją się na wypadek ataku Rosji

Nieoficjalnie mówi się, że armia będzie miała do swojej dyspozycji 200-400 pocisków Bolide Mk3. Co ciekawe, systemy Saab RBS-70 NG przeznaczone są do zwalczania celów na dystansie do 9 km i pułapie do 5 km. Mobilne wyrzutnie idealnie sprawdzają się w likwidacji bojowych śmigłowców czy dronów kamikadze.

Czesi są zainteresowani niszczeniem rosyjskich Ka-52 Aligator, gdyż w Ukrainie te maszyny wykorzystywane są do wsparcia piechoty i niszczenia pojazdów opancerzonych. RBS-70 NG mają nieco większy zasięg od polskich Piorunów czy amerykańskich Stingerów oraz lepiej sobie radzą z nawet najnowocześniejszymi rosyjskimi systemami walki elektronicznej oraz oślepiania głowic naprowadzających pocisków.