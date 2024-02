Setki dronów lecą na Ukrainę. Rosjanie przerażeni

SkyRanger R70 to wielozadaniowy dron

Wartość 800 dronów z Kanady dla Ukrainy to 95 mln dolarów. Stworzone zostaną w jednej z siedzib ich producenta, firmy FLIR Teledyne w mieście Waterloo w prowincji Ontario. Obecnie Kanada i Ukraina prowadzą rozmowy nt. ustalenia terminu szkoleń dla ukraińskich żołnierzy z obsługi dronów. Dostawy samych konstrukcji mają zacząć się już tą wiosną.

Przekazywane SkyRanger R70 to drony wielowirnikowe o wytrzymałej konstrukcji z włókna węglowego. Mogą wytrzymać powiewy wiatru nawet o prędkości do 65 km/h, przenosząc przy tym różne ładunki jak kamery czy niewielkie bomby o masie do 3,5 kg.

Drony na front ukraiński

Ta wielozadaniowość i możliwość modyfikacji jest jedną z najważniejszych rzeczy, jaką SkyRanger R70 daje Ukraińcom. Sam dron pozwala na skuteczną adaptację na polu walki, mogąc służyć do działań ofensywnych, jak i defensywnych. Istotna jest też jego możliwość szybkiego przygotowania do operacji.

SkyRanger R70 pozwala też na półautonomiczny lot i operowanie nawet w środowisku pozbawionym możliwości działania z GPS. To szczególnie ważne na froncie wojny za naszą granicą, gdzie systemy walki elektronicznej są już niezwykle powszechne.