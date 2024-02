Turecki pocisk to najnowocześniejsza technologia

Pocisk jest wyposażony w funkcję "wystrzel i zapomnij" oraz "wystrzel i zaktualizuj", co znacznie zwiększa jego zdolność adaptacji i skuteczność operacyjną w bitwie, a także opcje "ataku z góry" i "ataku bezpośredniego", umożliwiające przeprowadzanie ataków z góry tam, gdzie kadłub jest zwykle bardziej wrażliwy lub uderzanie bezpośrednio w oparciu o wymagania taktyczne danej misji.



System potrafi skutecznie razić cele nawet z odległości 4 kilometrów, dając operatorom znaczną przewagę w utrzymywaniu bezpiecznej odległości od wroga. Wykorzystuje do tego celu jedną z dwóch głowic, tj. przeciwpancerną odłamkowo-burzącą (HEAT), która jest w stanie przebić się przez ochronę nowoczesnych czołgów podstawowych lub odłamkowo-burzącą (HE) do atakowania pozycji piechoty oraz pojazdów lekkich i nieopancerzonych.

Turcja odcina się od rosyjskich dostaw?

Co więcej, system rakietowy OMTAS jest przeznaczony do rozmieszczenia na wielu platformach, jak pojazdy lądowe, helikoptery czy platformy morskie. Tym samym jego ulepszona wersja, czyli LOMTAS, ma realne szanse zastąpić w tureckim arsenale podobny pocisk przeciwpancerny o nazwie KORNET-E, który produkuje... Rosja.



Jak podaje BulgarianMilitary.com jest on zintegrowany z systemem OMTAS w pojazdach FNSS KAPLAN i PARS STA, ale atrakcyjna cena ma dawać Roketsan przewagę na rynku, a do tego jest krokiem w stronę uniezależnienia się od rosyjskich dostaw. Zwłaszcza że jeśli chodzi o pociski przeciwpancerne, LOMTAS za sprawą półaktywnego naprowadzania laserowego bije konkurenta na głowę, a Roketsan dostarcza już tureckiej armii inne pociski przeciwpancerne, czyli UMTAS i L-UMTAS, które mogą pochwalić się imponującym zasięgiem 8 km, a na horyzoncie - bliska wejścia do aktywnego wyposażenia - jest też wystrzeliwana z ramienia rakieta KARAOK o zasięgu 2,5 km.

Oczekuje się więc, że przystosowane do działania w różnorodnych warunkach pociski LOMTAS staną się chętnie wybieranym produktem dla opancerzonych jednostek naziemnych, różnorodnych platform powietrzno-desantowych, a nawet formacji piechoty. Zwłaszcza w kontekście obiecywanej atrakcyjnej ceny i szybkiej produkcji, co w aktualnej sytuacji geopolitycznej jest jednym z kluczowych argumentów.