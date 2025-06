Sławosz Uznański-Wiśniewski w czwartek zadokował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To wyjątkowy moment nie tylko dla samego astronauty, ale również dla całej polskiej nauki i technologii kosmicznych - to pierwszy Polak na ISS, który w dodatku bierze udział w ważnej polskiej misji IGNIS. Początek pobytu na ISS to czas intensywnego wdrażania się w rytm życia na stacji oraz adaptacji do warunków mikrograwitacji, które diametralnie różnią się od tych, do których przywykliśmy na Ziemi.