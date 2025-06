Kula ognia została też dostrzeżona przez satelitę z orbity - zarejestrował ją GOES-19 Narodowej Agencji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA), który ma zainstalowany instrument przeznaczony do mapowania z orbity błysków piorunów. Na różnych obserwacjach się nie skończyło.

Głos w sprawie zabrała Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. NASA potwierdziła, że to duży fragment skalny, który wszedł w ziemską atmosferę nad Georgią i rozpadł się z potężną energią "odpowiadającą 20 tonom trotylu", powodując przy tym głośne huki i wstrząsy, podaje "Fox News". Następnie jego części spadły w różnych miejscach i jeden rozbił dach domu w Georgii, pozostawiając dziurę wielkości piłki golfowej.

Meteoroidy wpadające w ziemską atmosferę powodują zjawisko meteorów - popularnej atrakcji, chętnie obserwowanej przez miłośników tzw. spadających gwiazd. Szacuje się, że każdego dnia do atmosfery naszej planety dostaje się od 100 do 1000 ton materii pochodzenia kosmicznego, głównie w postaci drobnych cząstek - najczęściej pyłu lub ziarenek o rozmiarach nieprzekraczających kilku milimetrów. Jednak czasem dochodzi do bardziej spektakularnych "odwiedzin" - jak w przypadku obiektu, którego fragment spadł w Georgii.