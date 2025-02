Kula ognia widoczna nad Warszawą. Mógł spaść meteoryt

Co to jest bolid?

Bolid to określenie używane w astronomii na bardzo jasny meteor, który jest na tyle intensywny, że może być widoczny nawet w dzień. Bolidy to meteory, które są znacznie jaśniejsze niż przeciętne "spadające gwiazdy" i często pozostawiają za sobą długie, jasne smugi na niebie.

Mogą być tak jasne, że są porównywalne do jasności Księżyca w pełni, a czasami nawet jaśniejsze. Powstają, gdy do atmosfery ziemskiej wchodzą większe kawałki materii kosmicznej, które spalają się, tworząc spektakularne zjawisko świetlne. Jeśli fragment materii nie spali się całkowicie i dotrze do powierzchni Ziemi, wtedy nazywamy go meteorytem.