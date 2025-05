Jednak na nagraniach jednoznacznie widać kulę światła , a mieszkańcy Poznania podkreślają towarzyszący jej odgłos. Co to mogło być? Pojawiły się różne teorie, przy czym jedna wydaje się najbardziej prawdopodobna.

"W Biedrusku odbywają się ćwiczenia wojskowe, również w nocy. Jak dla mnie to jest wystrzał obrony przeciwlotniczej", napisał jeden z internautów pod postem Głosu Wielkopolski na Facebooku. Położona ok. 5 km na północ od granic Poznania i ok. 15 km od jego centrum wieś Biedrusko faktycznie posiada funkcjonującą jednostkę wojskową zarządzaną przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, więc być może jest to najlepszy trop.