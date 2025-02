Do zdarzenia doszło w czwartek nad ranem , o czym ostrzegała także POLSA. Polska agencja udostępniła komunikat, w którym przestrzegła przed chińską rakietą o nazwie Jielong 3 RB mającą wpaść w atmosferę Ziemi. Tak też się stało ok. godz. 4.43 czasu środkowoeuropejskiego .

Polska Agencja Kosmiczna informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z EU SST (EU Space Surveillance and Tracking) części chińskiej rakiety Jielong 3 RB ok. godz. 4:43 CET weszły w atmosferę Ziemi nad Oceanem Spokojnym

Ostrzeżenie wydane przez agencję POLSA zostało udostępnione dzień wcześniej. W środę agencja informowała, że w czwartek może dojść do spłonięcia chińskiej rakiety. Co ciekawe, jej przelot był możliwy również nad Polską. Okienko było krótkie, bo trwało zaledwie minutę i zakładało, że może to nastąpić między 11.35-11.36 czasu CET.