Chińska rakieta rozbiła się w pobliżu domu. Jest nagranie

W Chinach jest to na porządku dziennym

To nie pierwsza tego typu sytuacja w Chinach. Państwo Środka już od dłuższego czasu wystrzeliwuje rakiety z satelitami z lądu i w konsekwencji boostery nie wpadają do morza czy oceanu, jak to jest w przypadku startów w Stanach Zjednoczonych. Konstrukcje spadają na twardy ląd. W 2019 r. jeden z takich elementów uderzył w budynek wiejski.

Chiny ostrzegają okolice w przypadku startów własnych rakiet, ale zamieszkała tam ludność nigdy nie może mieć pewności, że coś pójdzie nie tak i części konstrukcji mogą spaść na terenach, gdzie żyją ludzie. Uwagę na to zwracano Państwu Środka już wielokrotnie.

W zeszłym roku doszło do sytuacji, gdy Chiny nie były w stanie kontrolować rakiety Długi Marsz 5B, którą wykorzystano do wyniesienia w kosmos modułu stacji Tiangong. W konsekwencji ważący aż 23 tony element konstrukcji spadł na Ziemię, ale odbyło się to w niekontrolowany sposób i niemal do końca nie było wiadomo, gdzie uderzy. Pod uwagę brano ogromne obszary rozciągające się od Stanów Zjednoczonych aż po Australię. Finalnie wpadła do Oceanu Spokojnego, ale realne zagrożenie istniało i wzbudziło poważne obawy.