Starty rakiet kosmicznych są przeprowadzane od kilkudziesięciu lat. W 1957 r. odbyły się dwie takie misje. Przez kolejne lata (do 1967 r.) było ich coraz więcej. Jednak po zakończeniu zimnej wojny ich liczba zaczęła maleć. Niespełna dwie dekady temu doszło do zmiany i w 2023 r. pod tym względem padł historyczny rekord.

W 2023 r. wystrzelono w kosmos ponad 200 rakiet

Obecny rok okazał się być rekordowym pod względem liczby wystrzelonych w kosmos rakiet. Liczba misji orbitalnych przekroczyła pierwszy raz w skali jednego roku barierę 200. Do 19 grudnia odnotowano 209 startów. Niemal połowa z nich należy do jednej firmy. Jest nią SpaceX.

SpaceX należące do Elona Muska z roku na rok przeprowadza coraz więcej startów rakiet. Firma na 2023 r. postawiła sobie cel w postaci 100 misji orbitalnych, ale wygląda na to, że nie uda się go osiągnąć. Do tej pory firma wystrzeliła 89 razy Falcony 9 oraz 4 razy Falcony Heavy. Przed firmą jest jeszcze kilka misji na ten rok, ale wygląda na to, że łączna liczba startów do 31 grudnia zamknie się w liczbie 97.

Zdjęcie Start rakiety Falcon 9. / materiały prasowe

Cel był więc blisko i z pewnością uda się przekroczyć taką barierę w 2024 r., co firma zresztą komunikowała już wcześniej. Sukces tkwi w rakietach wielokrotnego użytku, których pierwsze stopnie można odzyskiwać i następnie wystrzeliwać je ponownie. Rekordowy pod tym względem jest booster Falcona 9, który poleciał już 19 razy. Niestety na tym koniec, bo po ostatniej misji uległ on uszkodzeniu w trakcie transportu barką.

Z misjami w kosmos bywało różnie

Programy kosmiczne nabrały rozpędu w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. W 1967 r. przeprowadzono 127 startów rakiet. W ramach programu księżycowego Apollo (lata 1961-1972) zrealizowano 14 misji. W 1984 r. 129. Potem jednak programy kosmiczne wyhamowały i 2005 r. był pod tym względem najsłabszy. Wtedy wystrzelono tylko około 50 rakiet. Potem jednak znowu było ich coraz więcej.

Zdjęcie Wykres prezentujący liczbę startów rakiet od 1957 r. do 2022 r. / statista.com / materiał zewnętrzny

W ostatnich latach widać istny boom na misje orbitalne. Stało się to możliwe głównie za sprawą SpaceX, które znacząco obniżyło koszty wystrzeliwania rakiet w kosmos. W 2021 r. przeprowadzono 132 starty. W kolejnym roku było ich już ponad 50 więcej.

Wiele w lotach w kosmos może zmienić Starship

SpaceX wraz z Falconami 9 nie powiedziało ostatniego słowa. Obecnie firma pracuje nad ogromną rakietą Starship, która w połączeniu z pierwszym stopniem Super Heavy ma aż 120 m wysokości. W tym roku przeprowadzono dwie próby lotów orbitalnych tej konstrukcji. Drugi był znacznie bardziej udany od pierwszego, bo statek rzeczywiście przekroczył umowną barierę atmosfery Ziemi, ale potem łączność z nim została utracona.

Starship może być gotowy do realizowania komercyjnych misji w kosmos w ciągu kilku najbliższych lat. Pozwoli to na wynoszenie jeszcze cięższych ładunków na orbitę Ziemi. Nawet o łącznej masie do 150 t. Dla porównania obecnie stosowany Falcon Heavy może wynosić na niską orbitę okołoziemską prawie 64 t.