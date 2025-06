W badaniu, które objęło 889 pacjentów z rakiem jelita grubego (w większości w stadium III), wykazano, że osoby uczestniczące w zorganizowanym programie aktywności fizycznej miały aż 28 proc. niższe ryzyko nawrotu choroby po pięciu latach oraz 37 proc. niższe ryzyko śmierci po ośmiu latach w porównaniu do tych, którym przekazano jedynie ogólne zalecenia zdrowotne.

Ćwiczenia dopasowane do możliwości

Jak wyjaśnia dr Christopher Booth, główny autor badania z Queen's University w Kanadzie, pacjenci po leczeniu często pytają o to, co jeszcze mogą zrobić zrobić, by zwiększyć swoje szanse - teraz mamy jasną odpowiedź, ruch przedłuża życie i nie ma negatywnych skutków ubocznych. Oczywiście, choć ruch może być przełomowy, nie każdy pacjent powinien zaczynać aktywność na własną rękę, dlatego autorzy badania polecają "zawsze konsultować się z lekarzem przed podjęciem nowej aktywności fizycznej".