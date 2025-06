Nowa hybryda ognistych mrówek wywołuje popłoch w Stanach Zjednoczonych

Nowa hybryda inwazyjnych mrówek ognistych w Stanach Zjednoczonych okazuje się znacznie bardziej odporna na wirusy oraz przystosowana do życia w niższych temperaturach, co utrudnia walkę z jej ekspansją. Szkodniki niszczą lokalne ekosystemy, a ich obecność przynosi straty rolnikom i hodowcom zwierząt. Mimo wysiłków służb walka z nowym zagrożeniem ogranicza się do kontrolowania populacji i stosowania środków dostępnych dla mieszkańców.