To najbardziej zaawansowana pomoc dla snajperów. Przeciwnik nie ma szans

Producent inteligentnych czujników, systemów bezzałogowych i zintegrowanych rozwiązań dla obrony, Teledyne FLIR, zaprezentował nowy celownik termowizyjny, który pozwala widzieć własne pociski w dzień i w nocy lecące na odległość do 2200 metrów. ThermoSight HISS-HD zaprezentowany został na corocznych targach SHOT Show w Las Vegas.



Wideo youtube

Pozwala snajperom atakować cele z dużej odległości, samemu pozostając niezauważonym

Snajperzy są jednymi z najbardziej wykwalifikowanych zawodów w siłach zbrojnych i organach ścigania. Muszą zidentyfikować, namierzyć i niszczyć cele z odległości liczonych w kilometrach (najdłuższy udokumentowany strzał to 3540 metrów) jednym strzałem, pozostając przy tym w ukryciu.

Współczesne strzelectwo wyborowe mocno wyewoluowało i mocno różni się od tego z okresu II wojny światowej, kiedy liczyło się przede wszystkim bystre oko i pewna ręka. Strzelcy używają obecnie wyspecjalizowanych karabinów i amunicji, zaawansowanej optyki i procesorów komputerowych, które radzą sobie z wieloma zmiennymi na polu walki, jak np. prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne, prędkość wylotowa i innymi.

Jednocześnie wciąż polega się na starym i sprawdzonym elemencie, jakim jest amunicja smugowa. Wystrzelony pocisk pozostawia za sobą widoczny ślad w postaci smugi dymu lub jasnego światła. Pozwala to na korygowanie ognia i poprawia celność. Amunicja smugowa używana jest nie tylko przez snajperów, sprawdza się, ale ma jeden dość uciążliwy skutek. Pozwala przeciwnikowi namierzyć, skąd padają strzały.

ThermoSight HISS-HD pozwala snajperowi widzieć pociski z dużej odległości tak skutecznie, jakby to były smugi, nawet w świetle dziennym. To możliwe dzięki czujnikowi obrazu z chłodnicą kriogeniczną, która znacznie obniża temperaturę, co zmniejsza szum termiczny i zwiększa rozdzielczość. Dzięki zaawansowanemu procesorowi po oddaniu strzału żołnierz widzi sygnaturę termiczną pocisku w locie.

Celownik waży 2,1 kg i może być bez problemu zamocowany do dowolnego standardowej szyny Picatinny MIL-STD-1913 i można go sparować z wieloma lunetami i systemami uzbrojenia. Wodoodporny HISS-HD przeznaczony jest dla snajperów i misji obejmujących rozpoznanie, ochronę sił i obserwację. Dodatkowy pilot służący do zdalnego sterowania zwiększa stabilność fotografowania, ogranicza widoczność ruchów człowieka i jest skonfigurowany do zdalnej obserwacji z nagrywaniem obrazu.