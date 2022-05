Ta wojna od samego początku nie idzie po myśli Rosjan. Sprzęt bardzo często okazuje się w najlepszym wypadku przestarzały, a niestety najczęściej rozkradziony. Wozy bojowe z wymalowanym znakiem "Z" często są pozbawione istotnej elektroniki, bo ktoś jeszcze w jednostce zdecydował się sprzedać to i owo "na lewo", aby dorobić do pensji. Ale od czego jest crowdfunding, czyli społeczne zbiórki? Warto zobaczyć, co dla swoich walczących żołnierzy w ramach "operacji specjalnej" (tak wojnę nazywa kremlowska propaganda) kupują Rosjanie.

Siekiery, łomy i piły

Uczestnicy zbiórek oglądają relacje z Ukrainy i wyraźnie zauważyli, że żołnierze armii Putina często zaglądają do ukraińskich domów. Aby pokonać przeszkodę w postaci zamkniętych drzwi potrzebne są odpowiednie narzędzia. Wśród przedmiotów zakupionych na zbiórkach przez rosyjskich darczyńców są piły łańcuchowe, podręczne łopaty i łomy. Jednym z największych problemów Rosjan są problemy z zaopatrzeniem w paliwo. Wśród darów zebranych na zbiórkach są także kanistry, które zmieszczą się w każdym czołgu czy wozie bojowym piechoty.



Reklama

Zdjęcie Siekiery i łopaty - na te przedmioty na pewno czekają rosyjscy żołnierze / Twitter

Ważną grupę prezentów dla walczących żołnierzy od hojnych Rosjan stanowi elektronika. Ogromnym problemem jest często komunikacja i łączność, o czym świadczą relacje Ukraińców zdumionych zachowaniem rosyjskich najeźdźców. Na pewno pomocne okażą się chińskie krótkofalówki typu walkie-talkie.



Zdjęcie Cały bagażnik wypełniają prezenty dla rosyjskich żołnierzy walczących w Ukrainie. Krótkofalówki i drony. / Twitter

Załogi rosyjskich śmigłowców bojowych skarżyły się, że brakuje ręcznych radiostacji do łączności z żołnierzami walczącymi na ziemi. I ten problem rozwiązała społeczna zbiórka - nowe nadajniki uzupełnią bolesne braki w sprzęcie.



Zdjęcie Rosyjscy piloci dostali dzięki społecznym zbiórkom radiostacje / Twitter

Wojna to nie tylko drony czy samoloty, ale także czyhające na żołnierza pułapki w postaci min. Tu znakomicie się sprawdzą wykrywacze metali, które Rosjanie zakupili w sklepach dla walczących żołnierzy. Uwagę zwraca także elektroniczna stacja pogodowa, którą można obsługiwać za pomocą laptopa.



Zdjęcie Wykrywacz metali przyda się podczas pokonywania zaminowanego terenu / Twitter

Koniec dominacji ukraińskich bezzałogowców! To na pewno wzmocni oddziały walczące z Ukrainą - Rosjanie we wszystkich sklepach kupują drony i wysyłają na front "operacji specjalnej". Najpopularniejsze są modele firmy DJI.



Zdjęcie Drony DJI wzmocnią wyposażenie rosyjskich oddziałów / Twitter

Zebrane na zbiórkach społecznych pieniądze dla żołnierzy spod znaku litery "Z" pozwalają na zakupy optyki i urządzeń do termowizji, której tak bardzo brakuje armii Putina. 3. Dywizję Strzelców Zmotoryzowanych i 22. Brygadę Specnazu GRU/GU z pewnością ucieszyła dostawa nowych celowników termowizyjnych.



Na froncie potrzebne są także proste rzeczy, jak latarka czy scyzoryk. I o tym także pamiętają uczestnicy zbiórek dla rosyjskich żołnierzy. Na pewno przyda się lokalizator GPS, który także został przesłany do walczących wojsk w Ukrainie.



Zdjęcia prezentów zakupionych ze zbiórek w Rosji zostały zamieszczone w mediach społecznościowych i wywołały ożywioną dyskusję w sieci. Ukraińscy internauci sugerowali rosyjskim darczyńcom, aby do bogatego zestawu przedmiotów zakupionych dla walczących żołnierzy dołączyli także... lniane worki. Wiadomo bowiem, że armia Federacji Rosyjskiej ma poważny problem z zabieraniem zwłok swoich żołnierzy, którzy zginęli podczas walk w Ukrainie.

Zobacz także: Rosja demoluje środowisko Ukrainy. Skala zniszczeń jest ogromna