Grupa haktywistów nazywająca się Obfuscated Dreams of Scheherazade poinformowała o stworzeniu bota, który ustawia rozmowy telefoniczne między różnymi rządowymi agencjami, sprawiając, że każda z nich jest przekonana, że druga strona inicjuje rozmowę. Cel? Tylko jeden, zmarnować tak wiele czasu i zablokować tak wiele linii telefonicznych, jak to tylko możliwe. A że "robot" się nie męczy, to wykonuje połączenia bez chwili wytchnienia, przez wszystkie godziny pracy rosyjskich urzędów.



Jeśli jesteś zajęty telefonem, to nie możesz zrzucać bomb, koordynować żołnierzy i snuć planów inwazji komentują autorzy bota.

Halo, tu robot... Stworzyli bota spamującego Kreml połączeniami

Mamy tu do czynienia z rozwiązaniem typu robocall, czyli botem wykorzystującym skomputeryzowany automatyczny dialer, tyle że zamiast klasycznie dla tego rozwiązania dostarczać wcześniej nagrane wiadomości, inicjuje połączenie między dwoma instytucjami. Co więcej, jak informują hakerzy, każdy użytkownik może przyczynić się do wywoływania chaosu w rosyjskiej administracji.

Wystarczy wejść na stronę o nazwie Waste Russian Time Today i manualnie zainicjować takie połączenie między dwoma losowymi rosyjskimi agencjami, a przy okazji posłuchać zamieszania towarzyszącego próbom ustalenia, kto do kogo dzwoni i w jakim celu. Do zrozumienia tego, co mówią, potrzebna jest wprawdzie znajomość języka rosyjskiego, ale i bez tego można łatwo domyślić się, że odbieranie dziesiątek bezsensownych połączeń prowadzi do frustracji.



Blokujcie linie! Zawsze możecie domyślić się czegoś po samych głosach. A im więcej pracowników Dumy zirytujemy, tym lepiej zachęcają aktywiści na swojej stronie.

I wygląda na to, że użytkowników nie trzeba do tego wybitnie zachęcać, bo od momentu uruchomienia strony zainicjowali oni w ten sposób kilka tysięcy telefonów. Obfuscated Dreams of Scheherazade informuje jednocześnie, że nie trzeba obawiać się o własną prywatność, bo Rosjanie nie są w stanie nic usłyszeć i pozyskać ze strony jakichkolwiek danych.



Na ten moment grupa wykorzystuje do swoich działań tysiące numerów telefonów związanych z rosyjską administracją, tj. agencji zajmujących się informacjami prasowymi, pracowników Dumy, policji, FSB, a także wielu urzędników i polityków wysokiego szczebla.



To jednak dopiero początek, bo hakerzy szukają sposobów na rozszerzenie tej bazy, informując o tym, że przyjmą każdą wiadomość z dodatkowymi numerami i zachęcają społeczność do tworzenia całych baz danych.



Co na to Rosja? Trudno powiedzieć, ale nie da się ukryć, że to wyjątkowo trudna do zwalczenia forma ataku, bo jedyną skuteczną metodą wydaje się... wyłączenie telefonów, tyle że wtedy agencje faktycznie pozostaną bez kontaktu ze sobą. Żadne automatyczne blokady nie wchodzą w grę, bo połączenia wykonują między sobą lokalne agencje, a zmiana numeru może pomóc tylko na chwilę, tj. do czas stworzenia przez hakerów nowej bazy. Mówiąc krótko, inicjatywa hakerów jest naprawdę pomysłowa i jesteśmy bardzo ciekawi, w jaki sposób Rosjanie spróbują sobie z nią poradzić.