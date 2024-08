Spektakularne ujęcia ataku na grecki tankowiec

Władze Stanów Zjednoczonych ostrzegły przed prawdopodobnym zbliżającym się ogromnym wyciekiem ropy, cztery razy większym niż w czasie słynnej katastrofy Exxon Valdez w 1989 roku, podczas której do wód u wybrzeży Alaski mogło się przedostać około 115 tysięcy ton ropy. Co ciekawe, na miejsce wysłano dwa holowniki, mające przetransportować jednostkę do portu, ale Huti zapowiedzieli, że je również zaatakują.

Sytuacja jest dramatyczna. Jeśli dojdzie do rozszczelnienia kadłuba i wydostania się hektolitrów ropy do morza, to zagrożone zostaną wybrzeża wszystkich państw leżących nad Morzem Czerwonym. Ruch statków będzie niemożliwy, co doprowadzi do zablokowania głównego morskiego szlaku handlowego prowadzącego z Azji do Europy. Odbije się to na gospodarkach wielu krajów.