Sukces Ukraińców. W końcu pokonali potężne rosyjskie umocnienia

Eksperci z białego wywiadu (OSINT) z grupy GeoConfirmed na platformie X opublikowali na dowód materiały w postaci map i filmów, na których dwa ukraińskie transportery opancerzone Stryker i BMP Marder 1A3 pokonały "zęby smoka", czyli betonowe trójkątne bryły przeciwczołgowe, które mają na celu powstrzymać ciężki sprzęt.

Ukraińcy pokonali całą "Linię Surowikina" w Werbowe

Cała "Linia Surowikina" na tym obszarze składała się z kilkukilometrowych pól minowych, okopów i fortyfikacji. Wieńczyły ją właśnie "zęby smoka". Warto tutaj dodać, że były to najbardziej gęsto usłane pola minowe jakie stworzono podczas wojny. Eksperci SZU podali, że na kilku metrach kwadratowych leżało kilka min. To pokazuje, jak trudno było je pokonać ludziom, a co dopiero dużym pojazdom.