Jak donosi Defense Express konstrukcję Grom-E1 zdradzają charakterystyczne skrzydła, rozkładające się w powietrzu, jak i czarne okręgi na wraku konstrukcji, widziane na zdjęciach wystawowych.

Nie wiadomo jak długo wrak pocisku leżał w terenie, ani czemu spadł zanim dotarł do celu. Prawdopodobnie jednak został już zabrany do badań. To jedna z najnowocześniejszych broni rosyjskiego arsenału, który nawet w niej jest rzadkością. Przejęcie go przez Ukraińców to ogromny sukces.

Zdjęcie Grom E-1 był testowany od 2015 do 2019 roku. Uważany jest za "Wunderwaffe" Putina / @EvansPaps / Twitter

Grom-E1. Rosyjska hybryda bomby szybującej i pocisku manewrującego

Wspomniane charakterystyczne skrzydła pocisku mają wydłużać jego lot. Grom-E1 zrzucany jest z dużej wysokości (maksymalnie 12 kilometrów), po czym opada na wskazany cel, nabierając prędkości aż 1600 km/h. Co go wyróżnia na tle tradycyjnych bomb szybujących, to zastosowanie silnika rakietowego rodem z pocisków manewrujących. Dzięki niemu Grom-E1 może lecieć dalej nawet po zrzuceniu z mniejszej wysokości.

Zdjęcie Schemat działania pocisku Grom E-1 na bazie broszury producenta. / @albafella1 / Twitter

Jak podaje producent pocisku, naprowadzany jest on systemem połączonej nawigacji inercyjnej i satelitarnej, co pozwala razić cele o znanych współrzędnych. Zakładana masa głowicy wybuchowej wynosi 315 kilogramów ładunku odłamkowo-burzącego. Docelowo pocisk przeznaczony jest do niszczenia różnych celów, jednak najlogiczniejszym jest jego wykorzystanie do zwalczania fortyfikacji bądź budynków.

Zdjęcie W planach ma być także opracowanie pocisku Grom-E1 z ładunkiem termobarycznym / @dressler_w / Twitter

Co ciekawe Grom-E1 mimo niedawnego wprowadzenia do służby, nie jest w 100% nową konstrukcją. Powstał na bazie pocisku Kh-38 z lat 90., który jest jeszcze rzadszą bronią niż sam Grom. Użycie tego pocisku podczas konfliktu w Ukrainie to duże wydarzenie. Do tej pory znane były tylko nieliczne przypadki użycia kierowanego pocisku Kh-59 o podobnej charakterystyce. Znalezienie tej broni można odbierać jako początek stosowania nowej taktyki rosyjskich ataków rakietowych. Być może Rosjanie chcą zacząć używać amunicji szybującej na masową skalę, w kontrze do zachodnich systemów obrony przeciwpowietrznej.