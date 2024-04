Ukraiński S-125 niszczy rosyjskiego drona

Na nagraniach widać jak ukraińska załoga z sukcesem trafia obiekt w powietrzu, który zinfiltrował obszar w okolicach Odessy. W obu przypadkach udało się trafić rosyjskie drony rekonesansu Orłan-10, zbierające dane wywiadowcze.

Jak zwraca uwagę kanał OSINTtechnical do zestrzelenia użyto rakiety wystrzelonej przez system obrony powietrznej S-125 Newa/Peczora. To już dość przestarzała broń, którą jak widać, Ukraińcy używają do zwalczania wolno lecących celów na bliższym dystansie.