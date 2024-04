Chałupnicza robota to tylko zmyłka? Rosja ma nową groźną broń

Kolejny naziemny dron w arsenale Rosji

Teraz zaś Ukraińcy przyznali, że rosyjska armia zaczęła wykorzystywać naziemne bezzałogowe systemy minowania, bo jeden z nich udało się im zidentyfikować i trafić za pomocą drona FPV. Mowa o dronie wyposażonym w zestaw składający się z wyrzutni dziewięciu min, zapalnika i szpul z kablami.



Jak wyjaśniają eksperci serwisu Militarnyi, to bardzo prosta konstrukcja, gdzie po przyłożeniu impulsu elektrycznego z zapalnika lub innego źródła prądu, ładunek prochowy w kasecie zapala się i wyrzuca miny. W tym konkretnym przypadku miny przeciwpiechotne, które tworzą pole minowe przed pozycjami obronnymi, utrudniające przeciwnikowi atak.



Wideo youtube

Prosta, ale efektywna konstrukcja

Zwłaszcza że system pozwala na sekwencyjne instalowanie min, wystarczy przesunąć jednostkę naziemną o 8-10 metrów po każdym wystrzeleniu, by stworzyć w ten sposób pole minowe o dowolnych wymiarach. Ja podkreślają Ukraińcy, chociaż system wygląda na chałupniczy, jest w rzeczywistości ekstremalnie niebezpieczny, bo Rosjanie mogą z jego pomocą łatwo i szybko zainstalować miny w wybranym miejscu i czasie, nie ryzykując życiem żołnierzy (choć jak wiemy, z tym akurat nie ma żadnych problemów).



Co więcej, to kolejne rozwiązanie pogarszające minową sytuacją w Ukrainie, która od czasu rosyjskiej inwazji stała się jednym z najbardziej zaminowanych miejsc na świecie. To poważny problem nie tylko dla żołnierzy prowadzących kontrofensywę, ale i ludności cywilnej, która stara się wracać do "normalności" w spokojniejszych regionach kraju.

To właśnie z tego powodu systemy typu Ratel Deminer, czyli dron do zdalnego rozminowywania, który prezentował ostatnio ukraiński minister transformacji cyfrowej Mychajło Fiodorow, są traktowane przez Siły Zbrojne Ukrainy priorytetowo.