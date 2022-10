Szybki i zabójczy. Ukraińscy komandosi testują nowy buggy

Lekka konstrukcja, wytrzymałe zawieszenie, otwarte nadwozie, odsłonięty silnik i duże koła z grubymi oponami - już na pierwszy rzut oka widać, że to konstrukcje przeznaczone do przemieszczania się w trudnych warunkach. I choć samochody typu buggy zostały zaprojektowane głównie do jazdy po wydmach, plażach czy pustyniach, to wyścigi typu Dakar nie są ich jedynym zastosowaniem.



Iguar Defence dostarcza buggy ukraińskiej armii

Świetnie sprawdzają się też w wykorzystaniu militarnym, szczególnie odpowiednio doposażone, a okazję, żeby się o tym przekonać, mieli ostatnio ukraińscy komandosi ze 138. Centrum Sił Operacji Specjalnych Ukrainy, którzy testowali rozwiązania firmy Inguar Defence. A mowa o lekkich, bo ważących zaledwie 1000 kg i dynamicznych samochodach, wyposażonych w silnik o mocy 230 koni mechanicznych, który rozpędza je do maksymalnej prędkości 120 km/h.

Napęd 4x4 gwarantuje przy tym, że buggy łatwo rusza z miejsca i nie wpada w poślizg podczas jazdy po trudnym terenie - w deszczu, błocie, mokrych liściach czy śniegu, czyli warunkach niebawem czekających walczących w Ukrainie żołnierzy.

Producent deklaruje, że sięgnął tu po systemy i części samochodowe certyfikowane do zastosowań komercyjnych i wyścigowych, dzięki którym buggy idealnie pasować mają do potrzeb ukraińskich sił. Szczególnie po wyposażeniu w karabin maszynowy M2 Browning kalibru .50 (praktyczny zasięg podczas strzału z broni zamontowanej na pojeździe to ok. 2 km) lub pociski przeciwpancerne, bo mowa o dwuosobowym pojeździe bojowym. Inguar Defence podkreśla jednak, że były to dopiero wstępne testy jednostki prototypowej, które pozwolą ulepszyć buggy zgodnie z opiniami żołnierzy.