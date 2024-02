Ta broń ma 150 lat i walczy z Rosjanami. Kreml bezradny

Już na samym początku wojny w mediach społecznościowych pojawiały się zdjęcia, na których widoczni byli rosyjscy żołnierze stojący obok karabinów maszynowych Maxim. Co niezwykłe, pierwszy egzemplarz skonstruowano ponad 150 lat temu, więc Ukraińcy śmiali się z Rosjan, że używają tak starego sprzętu na wojnie.

Tymczasem czas pokazał, że wcale nie jest to taka "starożytna" broń, bo może okazać się wspaniałym elementem do skutecznej walki z dronami kamikadze, które Rosjanie masowo używają do ataków na ukraińskie miasta czy infrastrukturę krytyczną. Ukraińska myśl techniczna ruszyła do boju i w efekcie udoskonalono Maximy.

