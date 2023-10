Ta broń przeraża Ukraińców. Nie ma przed nią ratunku

TOS-1A to przerażająca wyrzutnia

TOS-1A to opancerzony miotacz ognia o masie 44 ton, która weszła do służby w 2001 roku. Jego wyrzutnia wystrzeliwuje pociski rakietowe na maksymalną odległość 6 kilometrów. Mogą to być pociski ze standardowym ładunkiem wybuchowym bądź ładunkiem termobarycznym. I to właśnie te drugie są przerażające.

Przy uderzeniu pociski termobaryczne dokonują dwóch wybuchów, z czego pierwszy rozprasza chmurę paliwa z toksycznymi materiałami, a drugi ją rozpala, tworząc ognistą eksplozję o temperaturze nawet 3000 stopni Celsjusza. W ułamku sekundy zasysa tlen, tworząc próżnię. Osoba, która znajdzie się w zasięgu eksplozji, może boleśnie zginąć od różnicy ciśnienia, od fali uderzeniowej, bądź ognia lub trujących oparów.