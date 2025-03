Inicjatywa kierowana przez ministra Mychajło Fedorowa zaprosiła producentów do składania propozycji na niedrogie drony przechwytujące, będące realną alternatywą dla kosztownych rakiet systemów obrony powietrznej , jak te wykorzystywane w Patriotach. Nagranie, zarejestrowane w nieujawnionej lokalizacji, sugeruje, że dron został zaprojektowany do zwalczania rosyjskich śmigłowców lub bezzałogowych dronów rozpoznawczych - przez bezpośrednie taranowanie albo detonację w pobliżu celu.

Napęd drona to trójłopatowe śmigło umieszczone w tylnej części, co sugeruje konfigurację pchającą, często spotykaną w bezzałogowych statkach powietrznych. Analitycy spekulują, że dron może być wyposażony w jednostkę naprowadzającą, choć brakuje oficjalnych informacji na ten temat. Materiał filmowy ujawnia za to użycie taśmy izolacyjnej do zabezpieczenia nieznanych komponentów, prawdopodobnie kamery lub ładunku wybuchowego, co wskazuje na albo praktyczne, albo improwizowane wykonanie.